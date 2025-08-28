JBL Lança Nova Linha de Soundbars MK2, Trazendo Experiência de Cinema para a sua Casa
A JBL, líder global em áudio, anuncia a chegada da nova linha de soundbars JBL BAR MK2 ao mercado brasileiro. Os modelos JBL BAR 500MK2, JBL BAR 800MK2 e JBL BAR 1000MK2 prometem transformar a forma como você assiste a filmes, joga e ouve música, oferecendo uma imersão sonora épica sem a necessidade de um sistema de som complexo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra qual soundbar é a ideal para você!
Leia Mais em Gamer Point:
