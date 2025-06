JBL Lança PartyBox Encore 2: Mais Potência, Bateria e Conectividade para suas Festas A JBL acaba de lançar no mercado brasileiro a JBL PartyBox Encore 2, a evolução de sua caixa de som mais compacta e potente. O novo... Gamer Point|Do R7 25/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h57 ) twitter

A JBL acaba de lançar no mercado brasileiro a JBL PartyBox Encore 2, a evolução de sua caixa de som mais compacta e potente. O novo modelo promete elevar a experiência sonora com o JBL Pro Sound e o algoritmo de inteligência artificial AI Sound Boost, que otimiza a qualidade do áudio em todas as frequências.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todas as novidades dessa incrível caixa de som!

