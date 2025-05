Jogos de maio para o Catálogo de Jogos PlayStation Plus: Sand Land, Soul Hackers 2, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted, Battlefield V e mais Este texto foi publicado no PlayStation.Blog: Se você busca aventura, mistério ou um bom susto, o Catálogo de Jogos PlayStation Plus... Gamer Point|Do R7 14/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PlayStation Plus Maio Gamer Point

Este texto foi publicado no PlayStation.Blog: Se você busca aventura, mistério ou um bom susto, o Catálogo de Jogos PlayStation Plus de maio tem tudo o que você precisa. Explore um vasto mundo desértico repleto de ação em Sand Land, mergulhe no universo cyberpunk de Soul Hackers 2 ou entre no mundo assustador de Five Nights at Freddy’s: Help Wanted… Temos várias opções no Catálogo de Jogos PlayStation Plus de maio*.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

Leia Mais em Gamer Point:

Phantasma, sucesso do tiktok e best-seller do new york times, chega ao brasil pela intrínseca

Novo trailer de superman dirigido por james gunn é divulgado com ação global no metrô de são paulo

Fã compara trailer de GTA 6 com locais reais e revela nível impressionante de realismo