Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas chega em 2026 com mundo aberto e ação

A WB Games e a TT Games revelaram LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas, o novo jogo de ação e aventura em mundo aberto, previsto...

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

LEGO Batman Legado do Cavaleiro das Trevas Gamer Point

A WB Games e a TT Games revelaram LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas, o novo jogo de ação e aventura em mundo aberto, previsto para 2026 em PS5, Xbox Series, Switch 2 e PC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades sobre este emocionante lançamento!

Leia Mais em Gamer Point:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.