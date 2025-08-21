LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas chega em 2026 com mundo aberto e ação A WB Games e a TT Games revelaram LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas, o novo jogo de ação e aventura em mundo aberto, previsto... Gamer Point|Do R7 21/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEGO Batman Legado do Cavaleiro das Trevas Gamer Point

A WB Games e a TT Games revelaram LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas, o novo jogo de ação e aventura em mundo aberto, previsto para 2026 em PS5, Xbox Series, Switch 2 e PC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades sobre este emocionante lançamento!

Leia Mais em Gamer Point:

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles: confira o novo trailer e sistemas de combate

Hell Let Loose: Vietnam mergulha os jogadores no conflito do Sudeste Asiático

O papel do blockchain nos jogos de cassino online e para dispositivos móveis na América Latina