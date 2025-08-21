LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas chega em 2026 com mundo aberto e ação
A WB Games e a TT Games revelaram LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas, o novo jogo de ação e aventura em mundo aberto, previsto...
