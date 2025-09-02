Logo R7.com
LEGO e Galápagos lança “Brick Like This!”, novo jogo de tabuleiro para toda a família

A LEGO, em parceria com a Galápagos (Asmodee), trouxe ao Brasil o Brick Like This!, um party game que promete unir criatividade, diversão...

Gamer Point|Do R7

A LEGO, em parceria com a Galápagos (Asmodee), trouxe ao Brasil o Brick Like This!, um party game que promete unir criatividade, diversão e trabalho em equipe. Lançado oficialmente no país em 29 de agosto, o título chega para transformar as clássicas peças LEGO em protagonistas de um jogo de tabuleiro cheio de risadas e desafios.

