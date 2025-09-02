LEGO e Galápagos lança “Brick Like This!”, novo jogo de tabuleiro para toda a família A LEGO, em parceria com a Galápagos (Asmodee), trouxe ao Brasil o Brick Like This!, um party game que promete unir criatividade, diversão... Gamer Point|Do R7 02/09/2025 - 11h59 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A LEGO, em parceria com a Galápagos (Asmodee), trouxe ao Brasil o Brick Like This!, um party game que promete unir criatividade, diversão e trabalho em equipe. Lançado oficialmente no país em 29 de agosto, o título chega para transformar as clássicas peças LEGO em protagonistas de um jogo de tabuleiro cheio de risadas e desafios.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes sobre essa novidade incrível!

Leia Mais em Gamer Point:

Frankie e os Monstros: nova animação chega aos cinemas em outubro

State of Play trará revelação inédita de 007: First Light

Review | Hell is Us (PC)