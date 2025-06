Leo Ortiz Defende Gerson em Meio a Rumores de Saída do Flamengo para o Mundial de Clubes Após o desembarque da delegação do Flamengo nos Estados Unidos para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA, o zagueiro Leo Ortiz...

