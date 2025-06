LG apresenta nova geração de TVs com inteligência artificial personalizada e foco total na experiência do usuário Na última semana, o Gamer Point marcou presença em um evento exclusivo da LG que revelou não apenas a nova linha de televisores para... Gamer Point|Do R7 30/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 18h56 ) twitter

Gamer Point

Na última semana, o Gamer Point marcou presença em um evento exclusivo da LG que revelou não apenas a nova linha de televisores para 2025, mas também uma mudança significativa na filosofia da marca. A antiga tagline “Life is good with LG” deu lugar à nova assinatura: “Life is better with LG” — um reposicionamento que deixa claro que a empresa quer oferecer uma experiência ainda mais imersiva, inteligente e pessoal para o consumidor.

Para saber mais sobre as inovações e detalhes dessa nova linha de TVs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

