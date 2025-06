LG Inicia Pré-Venda do UltraGear GX9: O Primeiro Monitor Gamer 5K2K do Mundo A LG deu início à pré-venda do aguardado LG UltraGear GX9 (45GX950A), o primeiro monitor gamer do mundo com resolução 5K2K. A compra... Gamer Point|Do R7 30/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h16 ) twitter

A LG deu início à pré-venda do aguardado LG UltraGear GX9 (45GX950A), o primeiro monitor gamer do mundo com resolução 5K2K. A compra antecipada começou em 23 de junho na loja oficial da LG, com preços a partir de R$ 14.999. A venda oficial está programada para iniciar em 8 de julho, com envios previstos a partir de 15 de julho.

Para mais detalhes sobre este lançamento inovador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

