LG Xboom Sound Tower: potência e diversão em um único equipamento

A LG apresentou no Brasil a linha Xboom Sound Tower, criada para quem procura muito mais do que apenas ouvir música. Com design pensado para festas, recursos interativos e uma potência que impressiona, os modelos prometem transformar qualquer espaço em uma verdadeira balada.

