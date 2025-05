Lider Brinquedos lança Casinha e Piscina de Bolinhas do Stitch em clima de estreia do live-action Com a estreia do filme Lilo Stitch marcada para esta quinta-feira (22), a Lider Brinquedos se antecipa ao hype e apresenta dois lançamentos... Gamer Point|Do R7 21/05/2025 - 12h57 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h57 ) twitter

Gamer Point

Com a estreia do filme Lilo & Stitch marcada para esta quinta-feira (22), a Lider Brinquedos se antecipa ao hype e apresenta dois lançamentos que prometem encantar os pequenos fãs (e os adultos nostálgicos também): a Casinha do Stitch e a Piscina de Bolinhas do Stitch.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes sobre esses lançamentos incríveis!

