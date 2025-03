Made in Brazil 2025: Descontos Imperdíveis na Nuuvem A campanha Made in Brazil 2025 da Nuuvem oferece uma excelente oportunidade para conhecer e apoiar jogos brasileiros com descontos... Gamer Point|Do R7 01/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 01/03/2025 - 01h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A campanha Made in Brazil 2025 da Nuuvem oferece uma excelente oportunidade para conhecer e apoiar jogos brasileiros com descontos de até 90%. Entre os destaques estão Enigma do Medo, um thriller de suspense investigativo, onde o jogador deve desvendar um mistério sobrenatural envolvendo o desaparecimento de um detetive, e Atomic Picnic, que mistura ação e aventura em um cenário pós-apocalíptico com uma mecânica única de sobrevivência. Além disso, ARIDA 2: Rise of the Brave se destaca por sua história imersiva e belos gráficos, ambientados no Brasil.

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre essa campanha imperdível!

Leia Mais em Gamer Point:

Monster Hunter: Wilds Registra Recorde de Jogadores Simultâneos no Steam

GTA V Enhanced Edition no PC: tudo o que você precisa saber antes do lançamento

MISTERY | Review