Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Metal Gear Solid Delta: David Hayter fala sobre remake sem Kojima

A Konami prepara o lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake de Metal Gear Solid 3, um dos títulos mais icônicos da...

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

Metal Gear 3 Gamer Point

A Konami prepara o lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake de Metal Gear Solid 3, um dos títulos mais icônicos da franquia. O objetivo do projeto é modernizar a experiência e conquistar novos fãs sem deixar de lado a essência que marcou gerações.

Para mais detalhes sobre as declarações de David Hayter e o que esperar desse remake, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.