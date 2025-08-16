Metal Gear Solid Delta: David Hayter fala sobre remake sem Kojima A Konami prepara o lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake de Metal Gear Solid 3, um dos títulos mais icônicos da... Gamer Point|Do R7 16/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 03h57 ) twitter

Metal Gear 3 Gamer Point

A Konami prepara o lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake de Metal Gear Solid 3, um dos títulos mais icônicos da franquia. O objetivo do projeto é modernizar a experiência e conquistar novos fãs sem deixar de lado a essência que marcou gerações.

Para mais detalhes sobre as declarações de David Hayter e o que esperar desse remake, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

