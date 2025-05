Monitores LG UltraGear vão além do público gamer e se destacam no home office Embora tenham sido desenvolvidos com foco em jogos eletrônicos, os monitores da linha UltraGear da LG Electronics estão conquistando... Gamer Point|Do R7 22/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h56 ) twitter

Embora tenham sido desenvolvidos com foco em jogos eletrônicos, os monitores da linha UltraGear da LG Electronics estão conquistando cada vez mais espaço nos escritórios, especialmente entre profissionais que atuam em home office ou modelo híbrido. Com recursos avançados de imagem, fluidez e ergonomia, esses monitores se mostram ideais para quem busca ganho de produtividade no dia a dia.

Para saber mais sobre como esses monitores podem transformar seu ambiente de trabalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

