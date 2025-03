Monster Hunter: Wilds Registra Recorde de Jogadores Simultâneos no Steam Monster Hunter: Wilds, título da Capcom, alcançou a marca histórica de 1,307,976 jogadores simultâneos no Steam, superando todos os... Gamer Point|Do R7 01/03/2025 - 00h45 (Atualizado em 01/03/2025 - 00h45 ) twitter

Monster Hunter: Wilds, título da Capcom, alcançou a marca histórica de 1,307,976 jogadores simultâneos no Steam, superando todos os recordes da franquia e consolidando-se como um dos maiores sucessos da desenvolvedora. Esse feito reflete a recepção altamente positiva do público e a continuidade do apelo da série, mesmo após anos de lançamento.

Para mais detalhes sobre esse incrível feito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

