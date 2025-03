Monster Hunter Wilds | Review (PC) Monster Hunter Wilds – Uma Nova Era Para a Caçada A franquia Monster Hunter está no mercado há muitos anos, evoluindo a cada nova entrada... Gamer Point|Do R7 23/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 23/03/2025 - 00h25 ) twitter

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds – Uma Nova Era Para a Caçada A franquia Monster Hunter está no mercado há muitos anos, evoluindo a cada nova entrada. Meu primeiro contato com a série foi no PS2 e PSP, e anos depois Monster Hunter World me encantou com sua liberdade e mundo mais dinâmico. Quando Monster Hunter Wilds foi anunciado, minha empolgação foi imediata – a Capcom prometia uma evolução ambiciosa, trazendo um mundo aberto contínuo, onde a exploração e a interação com o ambiente atingiriam um novo nível.

