Motorola lança Moto Buds Loop e moto watch fit no brasil com foco em estilo, bem-estar e inteligência artificial

Ampliando o ecossistema de produtos inteligentes Moto things, a Motorola anunciou dois novos dispositivos que unem conectividade, design premium e integração total com o sistema Android: os Moto Buds Loop, primeiros fones open-ear da marca com tecnologia da Bose, e o novo Moto Watch Fit, um smartwatch com visual fashionista e foco em desempenho esportivo. Ambos os lançamentos chegam ao mercado brasileiro para elevar a experiência dos usuários com a moto ai e conectividade fluida entre dispositivos Motorola e Lenovo.

