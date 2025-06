Motorola Lança o Moto G86: O Melhor Moto G Já Criado Traz Recursos Premium para o Intermediário A Motorola anuncia o lançamento do moto g86, prometendo redefinir o que se espera de um smartphone intermediário. Com este novo modelo... Gamer Point|Do R7 27/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h17 ) twitter

A Motorola anuncia o lançamento do moto g86, prometendo redefinir o que se espera de um smartphone intermediário. Com este novo modelo, a marca reforça a missão da família Moto G de democratizar características premium, tornando-as acessíveis ao maior número possível de consumidores brasileiros.

Saiba mais sobre as inovações e recursos incríveis do novo Moto G86 consultando a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

