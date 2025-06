Motorola Lidera com Rastreamento Ultra Preciso de Centímetros com UWB e Google Find My Device Network A Motorola inova mais uma vez ao se tornar a primeira marca a oferecer suporte à tecnologia Ultra Wideband (UWB) na rede de Localização... Gamer Point|Do R7 26/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A Motorola inova mais uma vez ao se tornar a primeira marca a oferecer suporte à tecnologia Ultra Wideband (UWB) na rede de Localização do Google (Find My Device network). Essa funcionalidade permite o rastreamento com precisão de centímetros, marcando um novo padrão de localização inteligente no mercado.

Para saber mais sobre essa inovação e como ela pode facilitar o seu dia a dia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

JBL Lança PartyBox Encore 2: Mais Potência, Bateria e Conectividade para suas Festas

Dying Light celebra 10 anos com atualização gratuita que aprimora gráficos e som

Hisense Destaca Liderança Global em Telas Grandes no Mundial de Clubes da FIFA 2025