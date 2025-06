Mundial de Clubes: Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund – Líder Surpresa Contra Favorito Pressionado O Mamelodi Sundowns e o Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, 21 de junho de 2025, às 13h (horário de Brasília), no TQL Stadium... Gamer Point|Do R7 21/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 21/06/2025 - 13h56 ) twitter

O Mamelodi Sundowns e o Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, 21 de junho de 2025, às 13h (horário de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, pela 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. O Mamelodi Sundowns surpreendeu ao assumir a liderança do grupo, enquanto o Borussia Dortmund busca sua primeira vitória para encostar na ponta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todos os detalhes deste confronto emocionante!

