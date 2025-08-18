Neon Abyss 2 | Review (PC) Quando peguei Neon Abyss 2 pela primeira vez, confesso que tinha uma expectativa dupla. Por um lado, sempre ouvi falar do primeiro... Gamer Point|Do R7 17/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 17/08/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neon Abyss 2 Gamer Point

Quando peguei Neon Abyss 2 pela primeira vez, confesso que tinha uma expectativa dupla. Por um lado, sempre ouvi falar do primeiro jogo e morria de vontade de experimentá-lo; por outro, não sabia se conseguiria aproveitar uma sequência sem ter vivido o início da saga. Felizmente, minha experiência com o segundo título provou que, mesmo sem conhecer o primeiro, é possível mergulhar de cabeça nesse mundo digital vibrante e caótico. Desenvolvido pela Veewo Games e distribuído em parceria com a Kepler Ghost, Neon Abyss 2 se apresenta como um roguelike que, mais do que contar uma história, quer desafiar suas habilidades e te prender em cada run com uma variedade absurda de armas, inimigos e combinações de poderes.

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes dessa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Call of Duty: Black Ops 7 terá preço padrão de US$69,99 nos EUA

BGS 2025: Hideo Kojima confirmado na BGS 2025 com DEATH STRANDING 2

BGS 2025: TCL patrocina espaço Meet & Greet na BGS 2025