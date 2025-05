NISSIN celebra Dia do Orgulho Nerd reforçando laços com o público geek No dia 25 de maio, conhecido mundialmente como o Dia do Orgulho Nerd — ou Dia da Toalha, em homenagem ao autor Douglas Adams —, a NISSIN... Gamer Point|Do R7 22/05/2025 - 16h17 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h17 ) twitter

Gamer Point

No dia 25 de maio, conhecido mundialmente como o Dia do Orgulho Nerd — ou Dia da Toalha, em homenagem ao autor Douglas Adams —, a NISSIN FOODS DO BRASIL destaca sua sólida conexão com o universo geek, por meio de ações criativas e presença constante em eventos do setor. A marca, famosa por seu tom irreverente e inovador, tem investido continuamente para se tornar uma referência entre os fãs de animes, games e cultura pop.

Para saber mais sobre como a NISSIN se conecta com o público geek, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

