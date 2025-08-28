No Man’s Sky lança atualização ‘Voyagers’ com naves para todos A Hello Games liberou a atualização 6.0 ‘Voyagers’ de No Man’s Sky, trazendo novas formas de jogar e explorar o universo. Agora, os... Gamer Point|Do R7 27/08/2025 - 23h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 23h38 ) twitter

No Man’s Sky Voyagers Gamer Point

A Hello Games liberou a atualização 6.0 ‘Voyagers’ de No Man’s Sky, trazendo novas formas de jogar e explorar o universo.

Para mais detalhes sobre essa emocionante atualização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

