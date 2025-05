Nova coleção de Funko POP! do Stitch celebra estreia do live-action de Lilo Stitch Com a estreia do live-action de Lilo Stitch marcada para 22 de maio no Disney+, os fãs do icônico alienígena azul têm ainda mais... Gamer Point|Do R7 22/05/2025 - 16h17 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

Com a estreia do live-action de Lilo & Stitch marcada para 22 de maio no Disney+, os fãs do icônico alienígena azul têm ainda mais motivos para comemorar. A Candide, distribuidora oficial da marca Funko no Brasil, acaba de lançar uma linha especial de bonecos Funko POP! inspirados no Stitch, também conhecido como Experimento 626.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes dessa coleção imperdível!

Leia Mais em Gamer Point:

Predador: Assassino de Assassinos ganha trailer brutal e data de estreia no Disney+

NISSIN celebra Dia do Orgulho Nerd reforçando laços com o público geek

Monitores LG UltraGear vão além do público gamer e se destacam no home office