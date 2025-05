Nova era de Rainbow Six Siege começa em 10 de junho com Siege X, acesso gratuito e o modo Dual Front Uma nova era está começando em Rainbow Six Siege, e ela atende pelo nome de Siege X. A partir de 10 de junho, os jogadores terão acesso... Gamer Point|Do R7 21/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h57 ) twitter

Uma nova era está começando em Rainbow Six Siege, e ela atende pelo nome de Siege X. A partir de 10 de junho, os jogadores terão acesso a uma versão modernizada, gratuita e cheia de novidades que prometem transformar completamente a experiência no FPS tático da Ubisoft. Com o aguardado modo 6v6 Dual Front, reformulação gráfica, melhorias na movimentação e muito mais, Siege X chega para reconquistar veteranos e atrair novos operadores para o campo de batalha.

Não perca a chance de saber mais sobre essa revolução no jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

