"O Contador 2" com Ben Affleck e Jon Bernthal Chega ao Prime Video em 5 de Junho! Os fãs de ação e suspense já podem marcar no calendário! O Prime Video anunciou que "O Contador 2", a aguardada sequência do sucesso... Gamer Point|Do R7 02/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h37 )

Os fãs de ação e suspense já podem marcar no calendário! O Prime Video anunciou que “O Contador 2”, a aguardada sequência do sucesso de bilheteira e aclamado pela crítica, estará disponível no serviço de streaming a partir do dia 5 de junho.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes sobre essa emocionante sequência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

