Onimusha 2: Samurai's Destiny é relançado com melhorias gráficas e novos recursos O lendário Onimusha 2: Samurai's Destiny, originalmente lançado em 2002, está de volta! A Capcom relançou o clássico nesta terça-feira... Gamer Point|Do R7 23/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h36 )

Gamer Point

O lendário Onimusha 2: Samurai’s Destiny, originalmente lançado em 2002, está de volta! A Capcom relançou o clássico nesta terça-feira para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC via Steam, com gráficos em alta definição, melhorias de jogabilidade e novidades que prometem conquistar tanto os fãs antigos quanto novos jogadores.

Não perca a chance de saber mais sobre essa incrível remasterização e todas as novidades que ela traz! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

