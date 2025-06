Orlando e Miami Se Preparam para Sediar o Histórico Mundial de Clubes FIFA 2025: Brasil em Peso na Disputa Os Estados Unidos se preparam para sediar um marco na história do futebol internacional: a primeira edição do Mundial de Clubes da... Gamer Point|Do R7 04/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h37 ) twitter

Os Estados Unidos se preparam para sediar um marco na história do futebol internacional: a primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA, em seu novo formato com 32 equipes. O torneio acontecerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho de 2025, com jogos distribuídos em 12 estádios de 11 cidades norte-americanas, incluindo dois dos destinos favoritos dos brasileiros: Orlando e Miami.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento histórico e como ele impactará o turismo e o futebol! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

