Phantasma, sucesso do tiktok e best-seller do new york times, chega ao brasil pela intrínseca Fenômeno entre os fãs de fantasia dark e romantasia, o livro Phantasma, de Kaylie Smith, chega ao Brasil neste mês de maio pela Editora... Gamer Point|Do R7 14/05/2025 - 15h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h44 ) twitter

Fenômeno entre os fãs de fantasia dark e romantasia, o livro Phantasma, de Kaylie Smith, chega ao Brasil neste mês de maio pela Editora Intrínseca. Com mais de 100 mil avaliações no Goodreads e destaque entre os melhores audiobooks de 2024 segundo a Audible, a obra é o primeiro volume da duologia Jogos Perversos e já conquistou uma legião de leitores nas redes sociais, especialmente no TikTok.

Não perca a chance de conhecer essa obra que está conquistando o Brasil! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

