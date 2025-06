PlayStation Store: EA Sports FC 25 Lidera no PS5 em Maio; Red Dead Redemption 2 se Destaca no PS4 A PlayStation divulgou hoje os jogos mais baixados da PlayStation Store no mês de maio, revelando as preferências dos jogadores nas...

