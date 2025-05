POPUCOM | Review (PC) Não foi à toa que POPUCOM me fisgou de cara. Com visual fofo, cheio de cores vibrantes e personagens que parecem saídos de um desenho... Gamer Point|Do R7 27/05/2025 - 05h35 (Atualizado em 27/05/2025 - 05h35 ) twitter

Popucom Gamer Point

Não foi à toa que POPUCOM me fisgou de cara. Com visual fofo, cheio de cores vibrantes e personagens que parecem saídos de um desenho animado de sábado de manhã, o jogo da Hypergryph me fez sorrir logo nos primeiros minutos. Mas nem só de doçura vive um bom jogo, e conforme fui avançando, percebi que por trás daquela estética encantadora existia também uma certa mas pouca falta de “cores”.

