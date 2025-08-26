Logo R7.com
Por que Algumas Skins Parecem Melhores no Jogo do que na Pré-visualização do Mercado

Alguns jogadores de CS2 percebem diferenças na atratividade das skins quando as visualizam dentro do jogo e quando as pré-visualizam...

Gamer Point|Do R7

Alguns jogadores de CS2 percebem diferenças na atratividade das skins quando as visualizam dentro do jogo e quando as pré-visualizam no Steam ou em outros mercados. No jogo, elas parecem mais brilhantes e saturadas. À primeira vista, isso pode parecer estranho, afinal a skin deveria ser a mesma. No entanto, existem várias razões técnicas pelas quais a percepção visual pode realmente diferir. Vamos analisar os principais fatores que podem afetar a forma como uma mesma skin é percebida.

