Prime Video Transmite Cruzeiro x Palmeiras e Exibe a Taça Larry O’Brien da NBA no Mineirão Os fãs de futebol e basquete têm um encontro marcado neste domingo, 1º de junho, com o Prime Video. O serviço de streaming transmitirá... Gamer Point|Do R7 30/05/2025 - 16h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h01 ) twitter

Gamer Point

Os fãs de futebol e basquete têm um encontro marcado neste domingo, 1º de junho, com o Prime Video. O serviço de streaming transmitirá o aguardado confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, diretamente do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A cobertura exclusiva do Prime Video começará às 17h30, com um pré-jogo especial, e a bola rolará às 19h30.

Não perca nenhum detalhe dessa grande partida e da exibição da Taça Larry O’Brien! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

