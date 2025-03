Prince of Persia: The Lost Crown chega ao mobile Se você é fã da franquia Prince of Persia, prepare-se para uma grande novidade: Prince of Persia: The Lost Crown chegará aos dispositivos... Gamer Point|Do R7 27/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h26 ) twitter

Se você é fã da franquia Prince of Persia, prepare-se para uma grande novidade: Prince of Persia: The Lost Crown chegará aos dispositivos móveis Android e iOS no dia 14 de abril! A Ubisoft está trazendo essa experiência épica para as telas menores, garantindo que jogadores possam explorar o mundo mitológico do Monte Qaf com toda a fluidez e qualidade visual da versão original. Neste post, vou te contar tudo sobre essa adaptação, os recursos exclusivos e como você pode garantir o jogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes dessa nova aventura!

