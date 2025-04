Prince of Persia: The Lost Crown | Review (Mobile) Receber Prince of Persia: The Lost Crown no Android foi uma surpresa boa e, ao mesmo tempo, uma experiência que me tirou da zona de... Gamer Point|Do R7 13/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 13/04/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Lost Crown Mobile

Receber Prince of Persia: The Lost Crown no Android foi uma surpresa boa e, ao mesmo tempo, uma experiência que me tirou da zona de conforto. Quando vi que o jogo estaria disponível pra dispositivos móveis, confesso que minha primeira reação foi de curiosidade: será que daria mesmo pra rodar um metroidvania desse nível, fluido e cheio de efeitos, em um celular de entrada como o Moto G24?

Para uma análise completa e todos os detalhes sobre a experiência de jogar Prince of Persia: The Lost Crown no mobile, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

O despertar das monções: continuação de A guerra dos furacões chega ao Brasil pela Intrínseca

JBL Flip 6 azul com menor preço na Amazon: aproveite por R$ 592 à vista

Editora Jangada lança no Brasil “o livro de algum outro lugar”, nova obra de Keanu Reeves e China Miéville