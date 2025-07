PS Plus de Agosto entrega Lies of P, DayZ e My Hero One’s Justice 2 — e avatares comemorativos exclusivos A Sony revelou oficialmente os jogos mensais do PlayStation Plus Essential de agosto de 2025, e o destaque vai para três títulos que... Gamer Point|Do R7 29/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 29/07/2025 - 23h37 ) twitter

PS Plus agosto 2025 Gamer Point

A Sony revelou oficialmente os jogos mensais do PlayStation Plus Essential de agosto de 2025, e o destaque vai para três títulos que abraçam estilos completamente distintos: o soulslike sombrio Lies of P, o intenso survival online DayZ, e o retorno dos heróis de anime em My Hero One’s Justice 2. Os jogos estarão disponíveis para resgate a partir de 5 de agosto, sem custo adicional para membros ativos do serviço.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

