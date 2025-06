PS Plus Deluxe de Junho: FBC, Battlefield 2042, Eiyuden Chronicle e mais já estão disponíveis no catálogo A nova leva de jogos do PlayStation Plus Deluxe e Extra já está disponível para os assinantes desde 17 de junho de 2025. E dessa vez...

