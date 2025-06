PS Plus Extra e Deluxe de junho 2025 traz Firebreak, Battlefield 2042, Eiyuden Chronicles e mais surpresas A Sony finalmente revelou o catálogo completo de junho de 2025 para os assinantes do PlayStation Plus Extra e Deluxe. Depois de semanas... Gamer Point|Do R7 11/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A Sony finalmente revelou o catálogo completo de junho de 2025 para os assinantes do PlayStation Plus Extra e Deluxe. Depois de semanas com os jogos do Essential já disponíveis, agora chegou a vez de quem assina os planos superiores receber mais uma leva recheada de novidades — e, dessa vez, com bastante variedade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Gamer Point:

Fischer Lança Air Fryer com Inteligência Artificial Inovadora no Brasil

Ready or Not ganha data de lançamento para PS5 e Xbox Series X|S

WONHO no Brasil: K-Idol Confirma Primeiro Show Solo em São Paulo em Julho