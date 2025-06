Rainbow Six Siege X | Review (PC) Rainbow Six Siege é um dos jogos mais longevos e únicos da sua geração. Em dez anos de existência, a Ubisoft experimentou, expandiu... Gamer Point|Do R7 12/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

Rainbow Six Siege é um dos jogos mais longevos e únicos da sua geração. Em dez anos de existência, a Ubisoft experimentou, expandiu e, muitas vezes, cometeu tropeços na tentativa de manter seu shooter tático vivo. Agora, com Siege X (que é um patch e o jogo se torna gratuito), a franquia não apenas respira — ela renasce. Depois de passar horas dentro desse novo ciclo, testando tudo no meu setup, posso dizer com segurança: essa é, de fato, a maior e mais significativa transformação da história do jogo.

Para uma análise completa e detalhada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Funko Pop! Lança Coleção Exclusiva do Live-Action de Como Treinar o Seu Dragão no Brasil

Cadeira Gamer Viper Pro Mamba Evolution: O Trono Definitivo para Gamers Profissionais

Coração de Ferro: Dominique Thorne Detalha a Origem de Riri Williams na Nova Série do Disney+