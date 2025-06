Ready or Not ganha data de lançamento para PS5 e Xbox Series X|S A VOID Interactive confirmou que Ready or Not será lançado para consoles em 15 de julho de 2025. O shooter tático, que já está disponível... Gamer Point|Do R7 11/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ready or Not consoles Gamer Point

A VOID Interactive confirmou que Ready or Not será lançado para consoles em 15 de julho de 2025. O shooter tático, que já está disponível no PC desde 2023, chega agora ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point para mais detalhes sobre este aguardado lançamento!

Leia Mais em Gamer Point:

WONHO no Brasil: K-Idol Confirma Primeiro Show Solo em São Paulo em Julho

Oferta Relâmpago | Liquidificador Mondial Turbo Power 550W por Apenas R$89,90

ASUS ROG Anuncia Nova Geração de Dispositivos Portáteis ROG Xbox Ally