realme 14T 5G chega ao Brasil com bateria gigante, resistência IP69 e preço competitivo

A realme anunciou nesta terça-feira (14) a chegada oficial do realme 14T 5G ao Brasil. O novo smartphone da marca que mais cresce no mundo estreia com especificações potentes, incluindo uma bateria de 6.000 mAh, resistência extrema IP69, tela AMOLED de 2.100 nits e câmera com IA, prometendo ser o celular mais durável e completo da sua faixa de preço.

Saiba mais sobre esse lançamento incrível e suas especificações no nosso parceiro Gamer Point.

