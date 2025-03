Realme no MWC 2025: expansão global, novos smartphones e inovações que revolucionam a fotografia móvel A realme, uma das marcas de smartphones que mais cresce no mundo, marcou presença no MWC 2025 com um plano estratégico ambicioso e... Gamer Point|Do R7 03/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 03/03/2025 - 13h06 ) twitter

A realme, uma das marcas de smartphones que mais cresce no mundo, marcou presença no MWC 2025 com um plano estratégico ambicioso e uma série de lançamentos inovadores. Com o objetivo de dobrar sua base global de usuários nos próximos três anos, a empresa apresentou a série realme 14 Pro, revelou um conceito revolucionário de lentes intercambiáveis e reforçou seu compromisso com a integração de inteligência artificial (IA) em seus dispositivos. Vamos mergulhar nos detalhes dessas novidades e entender como a realme está moldando o futuro da tecnologia móvel.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todas as inovações que a realme trouxe para o MWC 2025!

