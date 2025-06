Redragon Lança Zeus Lite: Headset Gamer Acessível com Imersão Sonora e Conforto A Redragon, acaba de expandir sua popular linha de headsets com o lançamento do Zeus Lite. Chegando ao mercado em março, o novo modelo... Gamer Point|Do R7 02/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A Redragon, acaba de expandir sua popular linha de headsets com o lançamento do Zeus Lite. Chegando ao mercado em março, o novo modelo já está disponível nas principais lojas virtuais e promete uma experiência sonora imersiva com recursos avançados por um preço acessível, posicionando-se como uma opção competitiva entre os headsets de entrada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes sobre esse novo headset!

Leia Mais em Gamer Point:

Fim da Era no Al-Nassr? Cristiano Ronaldo Prepara Saída e Busca o Mundial de Clubes

Kingston FURY Renegade G5: Nova Campanha de Lançamento Impulsiona o Poder da Velocidade com Influenciadores Globais

Prime Video Transmite Cruzeiro x Palmeiras e Exibe a Taça Larry O’Brien da NBA no Mineirão