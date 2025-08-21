Logo R7.com
Resident Evil Requiem revela novo trailer e confirma lançamento para 2026

Gamer Point

Gamer Point|Do R7

Resident Evil Requiem Gamer Point

A Capcom voltou a dar destaque para Resident Evil Requiem durante a Gamescom 2025, liberando um trailer inédito que aprofunda a história da protagonista Grace Ashcroft. O material mostra a relação da jovem com sua mãe, Alyssa Ashcroft, marcando o retorno da personagem desde Resident Evil Outbreak. O vídeo também deixa no ar um novo mistério: uma figura sombria que passa a perseguir Grace e Alyssa, aumentando a tensão do enredo.

Últimas


