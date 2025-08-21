Resident Evil Requiem revela novo trailer e confirma lançamento para 2026 A Capcom voltou a dar destaque para Resident Evil Requiem durante a Gamescom 2025, liberando um trailer inédito que aprofunda a história... Gamer Point|Do R7 21/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resident Evil Requiem Gamer Point

A Capcom voltou a dar destaque para Resident Evil Requiem durante a Gamescom 2025, liberando um trailer inédito que aprofunda a história da protagonista Grace Ashcroft. O material mostra a relação da jovem com sua mãe, Alyssa Ashcroft, marcando o retorno da personagem desde Resident Evil Outbreak. O vídeo também deixa no ar um novo mistério: uma figura sombria que passa a perseguir Grace e Alyssa, aumentando a tensão do enredo.

Para mais detalhes sobre este emocionante lançamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Blizzard revela World of Warcraft: Midnight, nova expansão da Saga da Alma do Mundo

Game Science anuncia Black Myth: Zhong Kui, sucessor espiritual de Wukong

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles: confira o novo trailer e sistemas de combate