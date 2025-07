Review | Death Stranding 2: On The Beach (PS5) AVISO: CONTÉM SPOILERS!!! O ar estava carregado de uma expectativa quase palpável quando tivemos o anúncio de Death Stranding 2: On... Gamer Point|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

AVISO: CONTÉM SPOILERS!!! O ar estava carregado de uma expectativa quase palpável quando tivemos o anúncio de Death Stranding 2: On the Beach. Não foi apenas a revelação de um novo jogo; foi o chamado de volta a um universo que, desde a primeira vez, me agarrou e me transformou. O predecessor não era só entretenimento — era uma filosofia em forma de pixels, uma obra de arte que ousava desafiar as fronteiras do que um videogame pode ser. O retorno a esse mundo fraturado, mas estranhamente belo, prometia mais do que uma simples sequência — era um reencontro com uma visão, uma jornada que eu sabia que seria, mais uma vez, profundamente pessoal.

Para uma análise completa e detalhada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Caixa de Som Bluetooth WAAW ME 110 | Review

Xbox Game Pass julho 2025: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, Little Nightmares II e mais chegam ao serviço

Review | Star Overdrive (PC)