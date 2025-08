Review | Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic (PS5) Por mais que a franquia Five Nights at Freddy’s tenha se tornado um fenômeno mundial, eu sempre fui aquele espectador de fora. Assistia... Gamer Point|Do R7 03/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 03/08/2025 - 03h57 ) twitter

Secrets of the Mimic Gamer Point

Por mais que a franquia Five Nights at Freddy’s tenha se tornado um fenômeno mundial, eu sempre fui aquele espectador de fora. Assistia vídeos, lia sobre as teorias, via gente se assustando na internet, mas nunca fui além disso. Nunca parei para jogar de verdade. Até que um certo título apareceu no meu caminho: Secrets of the Mimic. E foi justamente ele, o jogo que poderia ser considerado um spin-off, que me puxou para dentro desse universo. Não só me fisgou, como despertou em mim uma vontade genuína de explorar cada canto da história da franquia. Pela primeira vez, eu não queria apenas ver alguém jogando. Eu queria sentir o medo com meus próprios dedos.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre a experiência de jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

