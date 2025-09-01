Review | Hell is Us (PC) Como alguém que sempre gostou de explorar jogos de diferentes estilos, eu me peguei curioso quando vi Hell is Us pela primeira vez.... Gamer Point|Do R7 01/09/2025 - 05h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 05h37 ) twitter

Hell is Us Gamer Point

Como alguém que sempre gostou de explorar jogos de diferentes estilos, eu me peguei curioso quando vi Hell is Us pela primeira vez. A proposta me chamou atenção pelos mistérios, pelas criaturas estranhas e pela atmosfera que parecia esconder algo além do óbvio. Estranhamente, algumas criaturas até me lembraram vilões de outras mídias, como em visto com o Miles Morales, o que reforçou minha curiosidade. Confesso que não estava com grandes expectativas, mas ao dedicar algumas horas, minha visão mudou completamente. O jogo acabou se tornando uma das maiores surpresas do ano, daqueles que chegam sem alarde, mas conseguem deixar uma marca muito mais profunda do que muitos títulos badalados.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência marcante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

