Review | Heroes of Mount Dragon (PC) Desde que ouvi falar de Heroes of Mount Dragon, algo chamou minha atenção. Um brawler de rolagem lateral, em 2025, em meio a um mercado... Gamer Point|Do R7 18/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h57 )

Desde que ouvi falar de Heroes of Mount Dragon, algo chamou minha atenção. Um brawler de rolagem lateral, em 2025, em meio a um mercado lotado de mundos abertos e gráficos realistas? A proposta da RuniQ de revisitar um gênero clássico com a adição de transformações dracônicas era, no mínimo, ousada. Lançado para PC via Steam em 25 de junho, o jogo não tenta apenas reviver uma fórmula antiga — ele assume um risco calculado. Um estúdio formado por veteranos de peso, com passagens por Beenox e Ubisoft, usando sua bagagem em títulos como Crash Team Racing Nitro-Fueled e Call of Duty, agora mergulha de cabeça numa experiência com cara de retrô e acabamento moderno.

Para saber mais sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

