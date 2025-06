Review | Shuffle Tactics (PC) Sabe aquela sensação de encontrar um jogo que parece ter sido feito sob medida para você? Foi exatamente o que senti com Shuffle Tactics... Gamer Point|Do R7 26/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

Sabe aquela sensação de encontrar um jogo que parece ter sido feito sob medida para você? Foi exatamente o que senti com Shuffle Tactics. A promessa de um RPG tático com a profundidade de Final Fantasy Tactics e a imprevisibilidade de um deckbuilder como Slay the Spire era um ímã para mim. Mas, como em toda grande aventura, nem tudo é um mar de rosas. Asteria, o mundo amaldiçoado que me acolheu, revelou-se um campo de batalha onde a genialidade tática se mistura com uma dose considerável de caos, e onde a minha paciência foi testada tanto quanto a minha estratégia. Esta é a minha jornada, com todas as suas vitórias suadas e as derrotas que me fizeram questionar o próprio baralho.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre a experiência em Asteria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Motorola Lidera com Rastreamento Ultra Preciso de Centímetros com UWB e Google Find My Device Network

JBL Lança PartyBox Encore 2: Mais Potência, Bateria e Conectividade para suas Festas

Dying Light celebra 10 anos com atualização gratuita que aprimora gráficos e som