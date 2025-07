Review | Star Overdrive (PC) Desde o primeiro momento em que vi Star Overdrive, algo me chamou a atenção. Talvez fosse a promessa de um mundo aberto vasto, ou quem... Gamer Point|Do R7 30/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 30/06/2025 - 23h35 ) twitter

Gamer Point

Desde o primeiro momento em que vi Star Overdrive, algo me chamou a atenção. Talvez fosse a promessa de um mundo aberto vasto, ou quem sabe a ideia de deslizar por dunas alienígenas em um hoverboard. Desenvolvido pela Caracal Games Studio, uma equipe de cerca de 12 pessoas, e publicado pela Dear Villagers e Plug In Digital, este jogo de ação e aventura chegou em 19 de junho de 2025, e eu estava ansioso para mergulhar. A premissa é simples, mas intrigante: você é Bios, um herói com um keytar e um hoverboard, em busca de sua amada Nous em um planeta misterioso chamado Cebete. Minhas expectativas eram altas, especialmente com as comparações a títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild que eu já tinha ouvido. Mas, como em qualquer jornada, nem tudo é um passeio suave.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

