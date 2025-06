Samsung Anuncia Parceria com EA e Xbox para Trazer EA SPORTS FC 25 ao Samsung Gaming Hub A Samsung anunciou hoje uma parceria estratégica com a Electronic Arts (EA) e o Xbox para oferecer o EA SPORTS FC 25 diretamente no... Gamer Point|Do R7 20/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gamer Point

A Samsung anunciou hoje uma parceria estratégica com a Electronic Arts (EA) e o Xbox para oferecer o EA SPORTS FC 25 diretamente no Samsung Gaming Hub. A partir de agora, proprietários de TVs e monitores Samsung compatíveis podem jogar o popular título de futebol por meio do aplicativo Xbox, que utiliza o Xbox Cloud Gaming (Beta). Para começar, os jogadores precisam apenas de um controle compatível e uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, que inclui o EA Play.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Gamer Point:

Motorola Razr 40 Ultra: O Dobrável esta com R$195 de desconto

PSG x Botafogo pelo Mundial de Clubes: veja onde assistir

Jogos que deixarão PS Plus Extra e Deluxe em julho de 2025